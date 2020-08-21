Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM В Петербурге за последние сутки провели 20 599 тестов на наличие коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб в пятницу, 21 августа. Это сопоставимо с показателем тестирования, о котором отчитывались днем ранее.

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Под медицинским наблюдением в городе находится 323 человека, из них 158 размещены в обсерваторе.

В справочную службу поступил 161 вызов по теме коронавируса. В экстренную службу, судя по сведениям штаба, звонить в связи с коронавирусом перестали.

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 34 647 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2308 человек. Выздоровели 24 876 человек.

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