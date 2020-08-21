Сеул, , 10:27 — REGNUM В вооруженных силах (ВС) Южной Кореи выявили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, положительный результат на коронавирус представители сухопутных войск получили 14 и 17 августа. В настоящее время результатов ожидают более 60 человек, контактировавших с инфицированными.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах страны увеличилось до 92. 79 человек вылечены и выписаны из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 324 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 16 670.

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