Москва, 21 августа 2020, 10:23 — REGNUM Обвиняемого по делу о смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова увезли в Пресненский районный суд.
Сегодня, 21 августа, в суде ожидается допрос Ефремова. Кроме того, планируется допрос друга выступившего накануне свидетеля защиты Александра Кобца Андрея Гаева.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Водитель машины позднее скончался в больнице от полученных травм.
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