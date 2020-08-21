Пермь, , 10:20 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 21 августа, зафиксировано два летальных исхода пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает краевой минздрав.

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Причиной смерти двух пациентов назван COVID-19. С начала пандемии в регионе умерли 318 носителей SARS-CoV-2. В 196 случаях медики называют причиной смерти COVID-19, еще в 122 — сопутствующие заболевания.

Напомним, на 20 августа в Прикамье выявлено 7 234 случая заражения коронавирусом.