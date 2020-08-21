Самара, , 10:22 — REGNUM Прокуроры двух районов Самары и одного района Самарской области назначены в регионе. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующие приказы подписал Генеральный прокурор РФ.

Так, 5 августа на должность прокурора Красноярского района был назначен Шустов Игорь Александрович, 1974 года рождения. Службу в органах прокуратуры он начал в 1999 году с должности следователя прокуратуры Ленинского района г. Самары. Награжден знаками отличия «За верность закону» первой и второй степени.

Сообщается, что 3 августа Левыкин Александр Александрович был назначен на должность прокурора Октябрьского района г. Самары. Он родился в 1984 году. Свою службу в органах прокуратуры начал в 2011 году с должности помощника прокурора прокуратуры Ленинского района г. Самары.

Отмечается, что в этот же день был назначен и прокурор Куйбышевского района г. Самары — Тупиков Евгений Александрович, 1976 года рождения. На службу в органы прокуратуры он поступил в 1997 году на должность следователя прокуратуры Центрального района г. Тольятти.

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