Воронеж, , 10:17 — REGNUM В Воронеже дан старт официальной процедуре публичного обсуждения проекта Генерального плана развития города до 2041 года — постановление о проведении общественных обсуждений подписал глава города Вадим Кстенин, сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, проект нового генплана предусматривает трансформацию срединной зоны города с замещением неэффективно используемых производственных объектов общественно-деловой, смешанной и жилой застройкой. Планируется сформировать ряд территорий в периферийном поясе для развития производств и для возможного выноса предприятий из центра, осуществить благоустройство набережных на обоих берегах водохранилища. В проекте предусмотрены мероприятия по развитию улично-дорожной сети, которые взаимосвязаны с разработанной городом комплексной схемой организации дорожного движения. Результатом должно стать обеспечение транспортной связи правобережной и левобережной территорий Воронежа, перераспределение автомобильных потоков. В части обеспечения социальной инфраструктуры разработчики предлагают приблизить места оказания образовательных услуг к многоквартирным и частным домам, увеличить число объектов культуры и искусства, физкультуры и спорта, а также обеспечить территориальной доступности этих объектов.

На данный момент утверждаемая часть проекта Генплана для ознакомления уже представлена на официальном сайте администрации Воронежа (скачать), также экспозиция будет размещена на информационном ресурсе «Активный электронный гражданин» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, с материалами проекта можно ознакомиться в управах районов городского округа город Воронеж. В период с 29 сентября до 9 октября поступившие предложения будут рассматриваться организатором, по итогам рассмотрения будет подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

Отметим, что действующий Генплан Воронежа был принят в 2008 году, на тот момент Воронеж не входил в число городов-миллионников.