Абакан, , 10:16 — REGNUM С 24 августа Хакасия переходит на третий этап снятия ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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На третьем этапе возобновляется работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения площади объекта. Однако все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора по-прежнему должны соблюдаться.

В регионе будут разрешены физкультурные и спортивные мероприятия без привлечения зрителей. Также разрешается проведение торжественных линеек в общеобразовательных организациях 1 сентября.

В общеобразовательных учреждениях должны соблюдаться все правила безопасности, установленные Роспотребнадзором, подчеркнули в республиканском правительстве.

Массовые мероприятия остаются под запретом. Для граждан старше 65 лет сохраняется самоизоляция. По желанию жители Хакасии старше 65 лет могут работать или продлить больничный лист.

В целом действующий режим продлевается до 6 сентября, сохраняется масочный режим и необходимость соблюдения социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 августа в Хакасии выявлено 3234 носителя коронавируса.

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