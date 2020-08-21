Москва, , 10:15 — REGNUM Абсолютное большинство автовладельцев в России (96%) знают о возможности установки газового оборудования. Основная причина нежелания переходить на газ — небезопасно (36%), показал опрос аналитического центра НАФИ.

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Также среди причин отказа от установки газового оборудования дороговизна переоборудования (26%). Не хотят занимать пространство багажника газовым баллоном и боятся испортить автомобиль по 16% автомобилистов.

Меньше всего готовы переоборудовать автомобиль под газовое топливо жители ЦФО и СЗФО (28% и 30% соответственно) и автомобилисты-женщины (23%). Наибольшую готовность выразили владельцы малолитражек (48%), автомобилисты 18−24 лет (64%) и жители ЮФО и СКФО (63%).

Онлайн-опрос проведен в июле 2020 года. Опрошено 1500 автомобилистов в России старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 20 июля 2020 года заработала льготная программа перевода автомобилей на газ.

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