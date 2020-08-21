Хабаровск, , 10:12 — REGNUM Вузы Хабаровского края завершили приём документов. В 14 образовательных учреждений абитуриенты подали более 20 тыс. заявлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Больше всего заявлений на одно место подано по специальности «Стоматология» — 57,7 человек. На втором месте «Экономика» — 51,1 желающих. На третьем «Менеджмент» — 31,1 человек на место. Кроме того, в пятерке наиболее популярных специальности «Педиатрия» и «Юриспруденция».

Менее популярными оказались такие специальности как «История и обществознание» — 9,5 человек на место, «Психолого-педагогическое образование» — 5,9 человек на место и «Дошкольное образование и логопедия» — 5,6 человек на место.

Ранее вузам Хабаровского края добавили 118 бюджетных мест. Из них наибольшее количество получил Дальневосточный государственный медицинский университет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 851 абитуриент из 85 регионов России подал заявления о приёме в Воронежский государственный университет в приёмную кампанию-2020.