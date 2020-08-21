Саратов, , 10:28 — REGNUM В число регионов с положительно-стабильной ситуацией по коронавирусу попала Саратовская область. Экспертом по статистике и моделированию центра экономических исследований Агаси Тавадяном сгруппированы регионы по индексу заболеваемости.

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Кроме Саратовской области, положительно-стабильная ситуация по коронавирусу наблюдается в Москве, Дагестане, Калмыкии, Мордовии, Ленинградской и Волгоградской областях, Ставропольском, Камчатском и Красноярском крае.

В «красной зоне» — 12 регионов: Удмуртия, Крым, Алтайский край, Ненецкий автономный округ, Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская и Курганская области.

Ситуация нормализовалась, по оценке эксперта, в Забайкальском и Приморском краях, Тыве, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Магаданской, Новгородской, Московской, Брянской, Курской и Тверской областях.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 21 августа коронавирус подтвержден у 11 399 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 91 жителя региона. Выздоровели с начала пандемии 7305 человек, за сутки — 109 пациентов. С момента наблюдения скончались 67 человек.

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