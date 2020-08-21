Кембридж, Великобритания, , 10:05 — REGNUM Новое дополнение для игры Planet Zoo будет посвящено животным из Австралии. Об этом 21 августа сообщает издание Eurogamer.

С выходом дополнения геймеры получат доступ к пяти новым видам животных: коалам, красным кенгуру, динго, шлемоносным казуарам и восточным синеязыким сцинкам. Помимо этого, в игре появятся около 230 уникальных тематических декораций.

Напомним, Planet Zoo — это игра, в которой геймеры могут построить собственный зоопарк. Её релиз состоялся 5 ноября 2019 года.

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