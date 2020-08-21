Тбилиси, , 10:08 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 15 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 августа сообщили на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 1385 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. 20 пациентов, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из больниц по выздоровлении. Всего их 1128, или 81% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. В карантине размещены 6903 человека, в стационаре — 278.

Стоит отметить, что в Тбилисской инфекционной больнице с 20 августа объявили о прекращении приема в стационар пациентов с COVID-19 и ВИЧ (СПИД). Директор медицинского учреждения Тенгиз Церцвадзе рассказал, что здание больницы нуждается в капитальном ремонте, и для больных уже невозможно создать необходимые условия.

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