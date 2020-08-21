Симферополь, , 10:05 — REGNUM 55 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились на территории Республики Крым за минувшие сутки, об этом 21 августа на странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«За 20 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 55 случаев коронавирусной инфекции. 25 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 — при скрининге здорового населения, 2 — прибывших из Украины», — уточнили в оперштабе.

Всего с марта на территории Республики Крым положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 1910 человек, 1347 человек выздоровели, скончались 26 пациентов. Отметим, что. по данным экспертов, Крым находится в «красной» зоне по коронавирусу.