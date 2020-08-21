Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки выявлено 29 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 21 августа в федеральном оперативном штабе. Ровно столько же новых случаев было обнаружено в регионе и днем ранее.

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С учетом новых данных всего в Ленобласти зафиксировано 6513 случаев заражения коронавирусом за время с начала пандемии.

За минувшие сутки выписаны в связи с выздоровлением 27 жителей Ленинградской области. Темпы выписки за сутки возросли почти вдвое. Общее количество переболевших COVID-19 в регионе составляет на сегодня 4814 человек.

Количество смертельных исходов за последние сутки не увеличилось и составляет в Ленобласти 70 случаев за всё время пандемии. Летальность заболевания в Ленинградской области — 1,08%, что меньше, чем в среднем по России и в среднем по СЗФО.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 946 976 случаев (+0,5% за сутки) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 761 330 человек. За весь период по России умерло 16 189 человек.

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