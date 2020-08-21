Бейрут, , 10:02 — REGNUM Решение о повторном введении в городах и населенных пунктах Ливана мер карантинной безопасности, связанное с ростом числа выявляемых случаев заражения коронавирусом, приняли власти страны. Как 21 августа сообщает ливанское МВД, ограничения на передвижения жителей страны продлятся с 21 августа по 6 сентября.

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Также, согласно распоряжения и.о. главы МВД страны Мухаммеда Фахми, с 21 августа закрываются правительственные учреждения и коммерческие структуры, включая рынки, моллы и спортивные залы.

При этом магазины продовольственных товаров будут открыты только до 17:00, а кафе и рестораны смогут осуществлять доставку на дом. Снова запрещаются купание в море и бассейнах, прогулки по набережным и посещение пляжей, а также отменяются все мероприятия социального и культурного характера.

«Восстановительные работы в пострадавших после взрыва в порту районах столицы не будут прекращаться. Что касается муниципальных служб, то они будут работать с загрузкой на 50%», — также говорится в документе.

При этом не будет ограничена работа организаций, получающих гуманитарную помощь и медучреждений с аптеками.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно, что в стране за сутки выявили 605 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 10 952.