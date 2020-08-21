Москва, , 09:56 — REGNUM Выявляемость на ранней стадии рака молочной железы в Москве увеличилась до 73%. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

В департаменте рассказали, что если в 2010 году выявляли на ранней стадии 66% случаев, то в 2019 году — 73%. Ситуация улучшилась, отметили в пресс-службе, благодаря организации онкоскрининга.

«Рак молочной железы — не только самая распространенная форма злокачественных заболеваний у женщин, но и одна из тех, что наиболее успешно излечивается при своевременно установленном диагнозе», — заявил главный онколог департамента Игорь Хатьков.

По его мнению, именно по этой причине ранняя диагностика рака молочной железы имеет критически важное значение.