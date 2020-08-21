Тамбов, , 09:54 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердились за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили в региональном оперативном штабе 21 августа.

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»22 новых случая сегодня. Из них: 7 мужчин, 14 женщин, 1 ребёнок (девочка 17 лет). Возраст взрослых от 18 до 80 лет. Прибывших из других регионов нет, 22 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего на территории региона положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6521 человека, 5806 выздоровели, 44 скончались. В больницах остаются 248 пациентов, 212 — с пневмонией.