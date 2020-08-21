Орел, , 09:50 — REGNUM Ограничительные мероприятия, введённые ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, в Орловской области могут быть продлены и на сентябрь, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам работы оперативного штаба 20 августа.

В частности, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев заявил, что, несмотря на стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе, существуют риски завоза инфекции орловцами, возвращающимися из отпуска, а также студентами, вернувшимися к началу нового учебного года, а потому режим повышенной готовности в регионе нужно продлить минимум до 15 сентября. Окончательное решение об этом, как сообщается, будет принято в конце августа.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам экспертов, Орловская область оказалась в числе 12 российских регионов, которые находятся в «красной» зоне по коронавирусу.