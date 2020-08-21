Кемерово, , 09:46 — REGNUM В Кемеровской области с 25 августа к обычному режиму работы возвращаются детские дома, школы-интернаты для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также Кемеровская специальная общеобразовательная школа имени Э. Г. Фельде. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Для этих учреждений отменяется 14-дневный круглосуточный режим работы. Учреждения запрещается посещать посторонним, не являющимся работниками служб или представителями негосударственных организаций и органов исполнительной власти. В учреждениях должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора», — говорится в официальном сообщении.

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При этом в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности.