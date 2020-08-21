Лос-Анджелес, США, 21 августа 2020, 09:44 — REGNUM Виртуальная «игровая» группа K/DA выпустит свой новый сингл 27 августа 2020 года. Об этом 21 августа сообщает издание PCGamer.
https://twitter.com/KDA_MUSIC/status/1296522778405941248
Новая композиция популярного коллектива будет называться The Baddest. Вероятно, вместе с её выходом в игре League of Legends появятся новые тематические облики для персонажей.
Напомним, K/DA — это виртуальная K-POP группа, состоящая из персонажей игры League of Legends. Дебютный клип коллектива на песню POP/STARS собрал больше 360 млн просмотров на YouTube.
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