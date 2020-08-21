Ханты-Мансийск, , 09:43 — REGNUM В Югре возобновили работу организации дополнительного образования и бани. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Однако до 6 сентября включительно продлено действие режима обязательной самоизоляции для жителей ХМАО в возрасте 65 лет и старше, а также для беременных женщин и граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет.

Им рекомендовано не покидать места проживания, соблюдать межличностную дистанцию не менее 1,5 метра, не посещать места массового отдыха, религиозные организации, за исключением служителей и персонала.