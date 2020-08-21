Москва, 21 августа 2020, 09:43 — REGNUM Сегодня, 20 августа, президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников ежегодного образовательного форума «Рубеж», который проводится в Калужской области, сообщается на сайте Кремля.
Ранее по теме: Стартует первый форум «Молодежки ОНФ» — «Рубеж»
Президент подчеркнул, что форум «Рубеж» ставит цели на укрепление сплочённой команды «Молодёжки ОНФ» для реализации востребованных молодёжных инициатив.
«Программа форума поможет получить уникальный опыт командной работы и обменяться интересными идеями», — отметил Путин и пожелал участникам удачи в достижении намеченных целей.
Как сообщало ИА REGNUM, форум «Рубеж» пройдет с 21 по 28 августа. в Калужской области. На него съехались более 200 участников из всех регионов России.
Читайте также: Путин приветствовал участников молодёжного форума «Бирюса-2020»
Читайте развитие сюжета: Форум ОНФ проходит под Калугой в масочном режиме