Оренбург, , 09:38 — REGNUM В Оренбурге в отношении 27-летнего жителя возбуждено уголовное дело по фактам краж почтовых посылок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, полиция совместно с УФСБ установлена причастность оренбружца к хищению имущества у пяти жителей пяти российских регионов. Мужчина, используя ложный аккаунт в мобильном приложении по продаже товаров, договаривался с продавцами о приобретении техники наложенным платежом через отделения почтовой связи. Поступившие посылки хранились в отделении связи Оренбурга, начальником которого являлась мать подозреваемого.

Зимой 2020 года мужчина присвоил содержимое трех посылок. Он заменил технику на вещи, не имеющие ценности. Также были частично разукомплектованы две посылки.

Планировалось, что неполученные посылки вернутся отправителям. Однако магистральный сортировочный центр Оренбурга выявил расхождение с первоначальным весом почтовых отправлений.

При обысках по месту жительства подозреваемого обнаружены ноутбук, игровая приставка и робот-пылесос. Ущерб оценивается в 130 тыс. рублей. В настоящее время он полностью возмещен.