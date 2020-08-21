Ханты-Мансийск, 21 августа 2020, 09:35 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 85 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
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Основные очаги заражения: Нижневартовск — 30 положительных тестов; Сургут — 15; Сургутский район — 6; Ханты-Мансийск — 6; Нефтеюганский район — 5.
Всего с начала пандемии в Югре на 21 августа зарегистрировано 18 916 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 17 157 человек, 155 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в регионе на 21 августа составляет 0,87.