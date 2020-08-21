Орел, , 09:35 — REGNUM Орловская область единственная из регионов Центрального федерального округа оказалась в «красной зоне» по распространению коронавируса.

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Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сгруппировал регионы по цветам — зеленый, светло-зеленый, желтый и красный, — которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости. Индекс показывает, сколько человек заражается от одного носителя коронавируса. Всего в «красной зоне», по данным эксперта, оказались 12 российских регионов: Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская, Курганская области, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, ЕАО, Крым и Алтайский край, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 августа В Орловской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6558 человек, за минувшие сутки — у 38, выздоровели 5050 человек. 101 пациент с коронавирусной инфекцией скончались. Неделей ранее в регионе был зарегистрирован всплеск заболеваемости — около сотни заражённых выявили в доме-интернате для престарелых.