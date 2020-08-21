Москва, , 09:35 — REGNUM Утром 21 августа в Москве температура воздуха понизилась до 8,7 градусов тепла. Об этом сообщает сайт «Метеоновости».

По данным синоптиков, ночь стала самой холодной с начала августа 2020 года. С начала лета — это второй показатель среди наименьших значений. Наблюдения проводились на метеостанции ВДНХ.

В Московской области синоптики зафиксировали температуру в два градуса тепла — на такую отметку опустились столбики термометров в Черустях.

Ожидается, что ближайшие ночи станут более тёплыми.