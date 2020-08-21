Москва, , 09:27 — REGNUM К системе видеонаблюдения и распознавания лиц в публичных местах положительно относятся почти половина жителей Москвы (47%). Не одобряют 42%, безразличны 6%, показал опрос «Левада-центра».

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Сторонники установки видеокамер в общественных местах считают, что это необходимо для борьбы с преступностью, поимки преступников (70%), обеспечивают безопасность и порядок (27%).

Противники назвали расширение системы видеонаблюдения тотальной слежкой за гражданами (53%), нарушением свобод и Конституции, диктатурой (39%), деньги лучше на пенсионеров потратить (3%).

Опрос проведен 18−25 июля 2020 года. Опрошены 508 жителей Москвы старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 6,6%

Как сообщало ИА REGNUM, вслед за Москвой система распознавания лиц должна начали внедрять в других крупных городах России.

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