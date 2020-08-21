Токио, , 09:32 — REGNUM Как минимум ещё 17 человек скончались от жары в столице Японии в период с 13 по 20 августа, в результате чего общее количество умерших по этой причине в городе с начала месяца выросло до 148. Об этом 21 августа сообщает японское общественное телевидение.

По данным журналистов, новые скончавшиеся от жары — это люди в возрасте от 40 до 90 лет, и большинство из них — люди старше 70 лет.

Известно, что жаркая погода в Японии обычно устанавливается в июле, по окончании сезона дождей, однако в нынешнем году дожди продолжались весь июль и были настолько обильными, что это привело к оползням и разливам рек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нынешняя неделя стала наиболее жаркой в Японии за все нынешнее лето. Также 17 августа температура воздуха в городе Хамамацу, находящемся в японской префектура Сидзуока, поднялась днем до отметки +41,1 °C, что стало повторением исторического рекорда самой высокой в стране температуры воздуха.