Воронеж, , 09:25 — REGNUM Первая партия российской вакцины от коронавируса, которая поступит в Воронежскую область, составит 9182 дозы. Об этом заявил 20 августа на заседании оперштаба первый заместитель руководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков.

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Сроки поставки первой партии в регион пока известны, они уточняются. В первую очередь вакцину получат работники здравоохранения, образования и воронежцы с хроническими заболеваниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным воронежских властей, в регионе около 10% населения уже обладают иммунитетом к коронавирусу.