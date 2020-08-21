Омск, , 09:25 — REGNUM В аэропорту Омска приземлился самолет из Германии, который, возможно, транспортирует блогера Алексея Навального на лечение в ФРГ.

Согласно данным портала Flightradar, воздушное судно вылетело из Нюрнберга в 04:11 мск.

Ранее стало известно, что организатором рейса выступил правозащитный фонд «Кино во имя мира».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолёт приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. В настоящее время он находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ.

Отметим, ранее медики на консилиуме вынесли решение, что Навальный пока не может быть перевезён в другое медицинское учреждение.

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