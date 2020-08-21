Киев, , 09:29 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 2106 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 21 августа специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, в результате осложнений, вызванных COVID-19, скончались 23 человека, 637 пациентов выздоровели.

Всего за время пандемии на Украине выявили 100 643 случая заражения коронавирусом, скончались 2207 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк высоко оценил действия украинского минздрава по борьбе с пандемией коронавируса.

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