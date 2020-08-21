Ташкент, , 09:21 — REGNUM Единый республиканский центр обработки данных автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии запустили в Ташкенте, сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

В ведомстве уточнили, что центр будет автоматически отключать от сети потребителей, которые имеют задолженность, а также подключение при погашении долга.

Кроме того, автоматизированная система позволит выявить факты вмешательства в работу приборов учета, а также сможет определить переток электроэнергии по сетям.

Центр обработки данных позволит обслуживать 8 млн абонентов с возможностью их увеличения до 20 млн. Отмечается, что в Узбекистане около 50% потребителей подключены к современным счетчикам.