Рого, , 09:26 — REGNUM Полиция штата Кано на севере Нигерии спасла 55-летнего мужчину, который был заперт своей семьей в течение 30 лет, потому что он, по-видимому, был психически болен. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение члена Правозащитной сети (HRN) Сани Шуайбу.

По словам правозащитника, спасенный человек страдал в течение десятилетий, поскольку одна его нога была прикована металлическим прутом к тяжелому бревну в чердачном помещении без двери и окна.

Шуайбу предупредил полицию о бедственном положении этого человека по наводке коллег и присоединился к спасательной операции в городе Рого.

«У него были некоторые психические проблемы, и он стал агрессивным, и вместо того, чтобы обратиться за помощью в 1990 году, отец решил, что лучше всего будет запереть его наверху», — сказал Шуайбу.

«Когда отец умер несколько лет назад, два его брата, оба младше его, продолжали содержать его в заключении, но сегодня он — свободный человек. Некоторые соседи, знающие о его положении, сыграли ключевую роль в его спасении», — добавил он.

В настоящее время 55-летний мужчина находится в больнице общего профиля города Рого, где он получает лечение, в то время как его братья были доставлены на допрос в полицию.

Представитель полицейского командования Кано Абдуллахи Харуна подтвердил спасение человека и сказал, что они расследуют это дело. Это уже третья громкая спасательная операция людей, удерживаемых их семьями, менее чем за две недели.

HRN, неправительственная организация, была вовлечена во все три спасательные операции. Глава организации Харуна Аяги сказал ВВС, что следует ожидать большего числа подобных случаев, потому что это «проблема с глубокими корнями, которая долгое время игнорировалось». Он добавил, что основными причинами является отсутствие государственной поддержки семей, в которых есть дети с особыми потребностями.

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