Воронеж, , 09:15 — REGNUM Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями отмечен на территории Воронежской области за минувшую неделю, об этом говорилось 20 августа на заседании регионального оперштаба, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ вырос сразу на 27% по сравнению с предыдущей неделей — всего зафиксировано 2,7 тыс. случаев.

В Воронежской области на 20 августа сообщалось о 13 054 случаях заражения коронавирусом, 119 человек скончались. При этом более половины жителей области (54%) переносят коронавирус с симптомами ОРВИ, у 26% болезнь протекает бессимптомно.