Москва, , 09:14 — REGNUM В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции ещё 1160 человек. Об этом 21 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

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"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1160 пациентов», — сказала она.

По словам вице-мэра, с начала распространения вируса в Москве московские врачи вылечили свыше 202,7 тыс. человек.

Выздоровевшим предлагают стать донорами плазмы крови.