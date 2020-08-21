Сухум, , 09:12 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 20 августа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 66 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у троих из них», — сообщили в штабе. — Двое пациентов выписаны амбулаторно (из самоизоляции)».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 20 пациентов. Общее количество выявленных носителей коронавируса в стране — 224. Из них 82 победили инфекцию, а три пациента с COVID-19 умерли.

Напомним, в Абхазию связи с возросшей нагрузкой на республиканскую бактериологическую лабораторию приехала группа вирусологов из России. Они будут организовывать вторую линию ПЦР-тестирования в республике.

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