Омск, , 09:05 — REGNUM Оппозиционный блогер Алексей Навальный, который в настоящее время находится в коме в одной из больниц Омска, пока не может быть перевезён в другое медучреждение. Такой вердикт вынесли медики на консилиуме с участием московских специалистов. Об этом 21 августа сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

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Состояние блогера врачи оценивают как нестабильное, он нетранспортабелен.

«Решения родственников для его перевозки недостаточно», — написала Ярмыш в Twitter.

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«Врачи перестали нормально общаться. Не транспортабелен», и всё», — добавил юрист ФБК Иван Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный находится в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи №1. В медучреждение он был доставлен утром 20 августа. Блогеру стало плохо в самолёте, который летел из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске.

Соратники Навального уверены, что блогера пытались отравить.

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