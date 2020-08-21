Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен сделать себе прививку от COVID-19, когда будет доказана эффективность американской вакцины. Об этом передает телеканал Fox.

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«Сделал бы. У меня никакой проблемы с этим не было бы», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, готов ли глава Белого дома сделать прививку в случае получения американскими медиками данных о надежности вакцины.

Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты приближаются к завершению создания вакцины от коронавируса.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на руководителя центра Питера Маркса сообщило, что результаты клинических исследований вакцины против коронавируса, разработанной в Центре биологических оценок и исследований (CBER) США, будут доступны в октябре 2020 года.

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