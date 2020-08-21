Кызыл, , 09:03 — REGNUM Специалисты управления Роспотребнадзора по Туве отмечают резкое снижение кишечных инфекций и паразитарных заболеваний. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, за минувшую неделю зафиксировано 12 подобных случаев, тогда как за аналогичный период прошлого года произошло 110 случаев.

«С начала текущего года отмечено 776 случаев заболевания, за аналогичный период прошлого года — 2035», — отметили в управлении.

Как отмечается, большинство случаев заболевания связаны с употреблением в пищу продуктов ненадлежащего качества и несоблюдением правил гигиены. При этом травиться в заведениях общепита местные жители перестали. По всей видимости, на статистику повлияло то, что большую часть времени кафе и рестораны в республике были закрыты из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, специалисты отмечают снижение паразитарных заболеваний. На прошлой неделе зарегистрировано 5 подобных случаев против 15 за аналогичный период прошлого года.