Тбилиси, , 09:05 — REGNUM Трое несовершеннолетних подростков, которые находятся под арестом в связи обвинениями по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили, объявили голодовку. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 20 августа рассказал журналистам адвокат одного из обвиняемых Георгий Гелхаури.

По словам юриста, несовершеннолетние требуют допроса на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.

«Обращаюсь к Народному защитнику и всем заинтересованным лицам, которые включены в это дело — обратите внимание на это правосудие и суд, интересы несовершеннолетних не учитываются вообще», — сказал Гелхаури.

Он также обратился к министру юстиции с просьбой обратить внимание на содержание подростков. По его словам, после того, как они объявили голодовку, надзиратели забрали из камеры телевизор и запретили общаться с членами семьи, в том числе по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, Шакарашвили был найден мертвым в реке. Следствие установило, что его избили и сбросили в воду. По данному делу были задержаны 17 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Пятеро, из которых двое не достигли совершеннолетия, обвиняются в умышленном убийстве, остальные — в незаконном лишении свободы.

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