Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве 21 августа ожидается погожий день, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится областью повышенного атмосферного давления, что сулит москвичам и жителям Подмосковья погожий летний денек с температурным фоном, соответствующим климатической норме августа», — говорится в информации.

По данным синоптиков, в столице ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 23 градусов тепла, в Московской области — до 24 градусов. Скорость ветра не превысит 6 м/с.