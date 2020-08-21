Лагос, Нигерия, , 08:49 — REGNUM В Нигерии было подтверждено в общей сложности 50 964 случая заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на постановление Национального центра по борьбе с болезнями.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

Более трети случаев были выявлены в деловой столице страны, Лагосе.

В настоящее время в стране подтверждено более 12 000 активных случаев заболевания СOVID-19 и почти 1000 смертей. После ЮАР и Египта Нигерия, самое густонаселенное государство Африки, больше всего пострадало от пандемии коронавируса на континенте. Однако низкий уровень тестирования в Нигерии вызывает опасения, что истинные масштабы пандемии остаются невыявленными.

Число случаев заражения значительно выросло после того, как в мае были ослаблены ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса. В Нигерии вновь открыли места отправления культа и школы для учащихся выпускных классов, чтобы они могли сдать экзамены. Международные рейсы должны возобновиться в конце этого месяца.

Медицинские профсоюзы выразили обеспокоенность по поводу плохого снабжения защитным снаряжением и низкой заработной платы медицинских работников. По всей стране прошел ряд забастовок медицинских работников.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата открытия воздушного пространства Нигерии