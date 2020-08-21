Екатеринбург, 21 августа 2020, 09:05 — REGNUM На онлайн-карты Нижнего Тагила нанесут «Маршрут Победы», посвящённый отечественному танкостроению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Горожане, разбившись на команды, уже начинают проходить маршруты и наносить на онлайн-сервисы новые объекты. Инициатива проходит в рамках проекта Фонда развития моногородов «Прошагай город».
«Отправной точкой маршрута является памятник «Танк Т-34», установленный в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сообщают в мэрии.
9 сентября 2020 года будут подведены первые итоги проекта, подсчитано общее количество нанесённых объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, Нижнему Тагилу присвоили звание «Город трудовой доблести».
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