Москва, , 08:45 — REGNUM Письменные показания «тайного свидетеля» Александра Кобца по делу о смертельной аварии, которую спровоцировал актёр Михаил Ефремов, не будут приобщены к делу. Соответствующее решение приняла судья Пресненского суда Елена Абрамова, отказав стороне защиты подозреваемого в удовлетворении ходатайства.

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Известно, что свидетель слеп на один глаз, плохо видит вторым. Кроме того, выяснилось, что на момент аварии он был нетрезв. Поэтому судья сочла его показания не заслуживающими доверия.

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Как сообщало ИА REGNUM, «секретного» свидетеля сторона защиты Ефремова представила в суде накануне, 20 августа. Некий Александр Кобец из Иваново утверждает, что актёр не был за рулём своего автомобиля в момент столкновения с машиной Сергея Захарова.

По его словам, на Смоленском бульваре он оказался совершенно случайно, прогуливался с другом. Он заявил, что лично видел, что за рулём автомобиля Ефремова находился не сам актёр, а некий «молодой человек» в серой футболке и темной «болоньевой жилетке».

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