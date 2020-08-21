Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Во время онлайн-трансляции Gamescom Opening Night Live 2020 будут представлены 20 новых игр. Об этом 21 августа сообщил его ведущий Джефф Кейли.

Журналист разместил небольшое видео на своей странице в Twitter, его длительность составляет около 40 секунд. Кейли успел рассказать о том, что мероприятие будет длиться два часа, и на нём, в том числе, будут представлены как игры топ-уровня, так и инди-проекты. Он добавил, что начнёт сообщать подробности о трансляции, начиная с сегодня, 21 августа 2020 года.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1296626038487703552

Проведение Gamescom Opening Night Live 2020 запланировано на 27 августа 2020 года. В апреле организаторы сообщили, что в 2020 году международная выставка видеоигр пройдет в онлайн-формате. Ранее ИА REGNUM сообщило, что сооснователь группы Linkin ParkМайк Шинода записал музыку для будущего мероприятия.

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