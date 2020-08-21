Черкесск, , 08:41 — REGNUM Житель Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела за стрельбу на свадьбе. Начавший палить в общественном месте 26-летний молодой человек будет отвечать за свой необдуманный поступок по статье УК РФ «Хулиганство», сообщили 21 августа в пресс-службе МВД по региону.

Напомним, выстрелы из огнестрельного оружия ограниченного поражения раздались в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в городе Черкесске 7 августа, где проходило свадебное торжество. Стрельбу открыл один из гостей, которого тут же установили сотрудники полиции. Он был задержан, оружие изъято.

За нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия, мужчину привлекли к административной ответственности. Теперь в отношении него возбуждено еще и уголовное дело. Наказание за него может составлять до пяти лет лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карачаево-Черкесии задержали «свадебного стрелка»