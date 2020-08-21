Кемерово, , 08:39 — REGNUM Главный специалист пульмонолог Кузбасса Надежда Ганюкова развенчала миф о том, что курящие люди реже заражаются коронавирусом. Он отметила, что такое мнение во многом сформировалось потому, что пожилые чаще болеют, но курильщиков среди них меньше, а курят более молодые.

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«Курение усиливает развитие коронавирусной инфекции в пять раз, а вейперство — в семь раз!», — подчеркнулаГанюкова.

Она уточнила, что курение вызывает развитие хронических заболеваний бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, а это — факторы развития осложненной формы развития коронавируса.

По словам пульмонолога, электронная сигарета по вредности воздействия на организм приравнивается к обычной сигарете.