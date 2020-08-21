Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Результаты клинических исследований вакцины против коронавируса, разработанной в Центре биологических оценок и исследований (CBER) США, будут доступны в октябре 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на руководителя центра Питера Маркса.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) запланировало на 22 октября встречу сторонних экспертов консультативного комитета.

Маркс отметил, что не сталкивался с политическим давлением, которое может быть связано с ускорением процедуры регистрации вакцины до президентских выборов в ноябре. Он добавил, что центр намерен руководствоваться только научными принципами при утверждении вакцины.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что вакцина против коронавируса станет доступна для жителей страны до конца 2020 года.