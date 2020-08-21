Барнаул, , 08:37 — REGNUM Причину нахождения 12 российских регионов в так называемой «красной зоне» из-за тенденции к росту заболеваемости COVID-19 корреспонденту ИА REGNUM обозначил кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин:

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»Я уже отмечал, что, к сожалению, нет четких критериев оценки — что такое «больной». Есть разночтения методов выявления самих вирусов и иммунологических тестов. В последнее время на это наслоилось письмо ТФОМСА о том, кто должен платить за эти анализы. ОМС сократило финансирование и переложило на работодателей оплату этих анализов. А в результате сократилось число обследований на выявление вирусов.

А чем меньше анализов, тем меньше и выявляется. А на это еще наслоился политический компонент, когда губернаторы не могут уловить — что нужно центру. Поэтому я бы поручил этот мониторинг не чиновникам-политикам, а ученым и управленцам».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 12 российских регионов остаются в «красной зоне» из-за тенденции к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, которые цитирует РИА Новости, к ним относятся: Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская, Курганская области, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым и Алтайский край.

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