Париж, , 08:36 — REGNUM По данным статистической службы министерства труда Франции, в период с 1 марта по 16 августа 2020 года сокращение 49 000 рабочих мест рассматривалось как часть плана по обеспечению занятости, сообщает Le Parisien.

В отчете говорится, что эта цифра почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно данным министерства труда, в июне 2020 года частичная занятость затрагивала 4,5 млн человек во Франции против 7,9 млн в мае. Цифра касается четверти работников частного сектора. В общей сложности более 14 млн работников во Франции подали запрос на присоединение к программе частичной занятости с начала кризиса, вызванного пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции хотят сохранить начало учебного года, 1 сентября, но ввести обязательное ношение масок в средних и старших классах школы.

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